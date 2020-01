Voor het Joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is woensdagochtend een verdacht pakket aangetroffen, zo meldt de politie.

Op Twitter circuleren meerdere foto's van de locatie waar het pakket is aangetroffen. De politie doet echter nog geen uitspraken over de precieze locatie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is momenteel ter plaatse en onderzoekt het aangetroffen pakket. Huizen binnen de afzetting worden ontruimd. Volgens AT5 heeft de politie omwonenden via een megafoon opgeroepen om hun huizen te verlaten. Er is tevens een robot ingezet.

Een woordvoerder van het advocatenkantoor dat het restaurant vertegenwoordigt, is ter plaatse. Hij meldt aan NU.nl dat er inderdaad veel politie aanwezig is. "Een groot gebied rondom het restaurant is afgezet. De EOD is volgens de politie onderweg. Als het goed is, krijgen wij snel meer informatie", aldus de woordvoerder.