Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een lijst met bewijzen tegen Giërmo B. gepresenteerd in de zaak die draait om de moord op advocaat Derk Wiersum. Het heeft ertoe geleid dat de 36-jarige man, die alles ontkent, langer wordt vastgehouden.

Uit onderzoek, dat overigens nog lang niet is afgelopen, blijkt een sterke link tussen B. en de auto's die zijn betrokken bij de (voorbereiding op) de moord.

Zo is zijn DNA gevonden in de auto waar vanuit Wiersum bespioneerd is voor zijn dood en is de verdachte ook als bestuurder van de vluchtauto waar te nemen in de weken voor de schietpartij. Zijn pas is bijvoorbeeld gebruikt om benzine te pinnen voor deze witte bestelbus.

Daarbij laten berichten, die B. heeft getracht te verwijderen, zien dat er wordt gevraagd om het kenteken van de auto van Wiersum. "Anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg."

Na de moord bespreekt B. met zijn vriendin en broer daarnaast een soort "reinigingsritueel" dat uitgevoerd kan worden om de geest van overleden mensen "af te weren". Het OM ziet daarnaast ook bewijs in het feit dat Giërmo een vliegticket naar Suriname boekt als hij ziet dat op Opsporing Verzocht de beelden van de vluchtauto zijn getoond.

Hij laat weten dat hij mogelijk lang wegblijft, maar zover komt het niet: in de rij voor het inchecken wordt B. opgepakt. In een korte reactie heeft hij woensdag zijn betrokkenheid ontkend en zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van Wiersum. "Ik ben zelf ook een vader."

1 Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

B. eerder veroordeeld voor overvallen

B. is al eerder veroordeeld voor twee gewelddadige overvallen in 2012, waarbij een van de slachtoffers in zijn been is gestoken. Hij kreeg in 2013 in hoger beroep zeven jaar cel opgelegd.

Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B., is in september vorig jaar voor zijn woning doodgeschoten. Hij werd op dat moment al wekenlang heimelijk in de gaten gehouden. De moord zorgde voor een schokgolf door het land. Inmiddels worden procespartijen zwaarbeveiligd en heeft Nabil B. een nieuwe verdediging die volledig anoniem zal blijven.

Een neef van Ridouan T., Anouar T., zit ook vast op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Hij hoefde woensdag niet voor de rechter te verschijnen, dat heeft te maken met de wettelijke termijnen waarin is vastgesteld wanneer iemands zaak voor de rechter moet komen. Omdat Anouar T. in november is opgepakt, is de termijn van de toetsing van zijn voorarrest nog niet verlopen.