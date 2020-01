Woensdagochtend begint overwegend droog met af en toe zon. Later op de dag is er bewolking en kan het regenen. De temperatuur blijft heel zacht voor de tijd van het jaar. De maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden.

Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen droog. Op verschillende plekken kan de zon af en toe tevoorschijn komen.

Alleen in het noordwesten is het overwegend bewolkt. Later op de dag neemt de bewolking toe en trekt, gepaard met regen, van west naar oost.

Ook neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er staat een matige tot vrij krachtige zuid tot zuidwestenwind. In het kustgebied is de wind krachtig tot hard.

Aan het eind van de middag en in de avond klaart het vanuit het westen grotendeels op. De wind neemt dan af naar matig landinwaarts en aan de kust vrij krachtig.

Donderdag blijft het droog en schijnt veelal de zon. In de ochtend is het lokaal koud. Af en toe schijnt de zon. In de middag wordt het opnieuw ongeveer 9 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden.