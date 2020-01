De luchtvaartsector moet van de commissie-Remkes minder stikstof uitstoten. Als de uitstoot niet omlaaggaat, zou Lelystad Airport niet open mogen en mag Schiphol niet verder groeien. Dat melden meerdere media, waaronder de NOS, op basis van een gelekt rapport.

Volgens de commissie mag de luchtvaart alleen maar groeien als de stikstofuitstoot van de sector omlaag gaat.

In september adviseerde de commissie-Remkes dat de maximumsnelheid op snelwegen zo snel mogelijk omlaag moet. De commissie stelt in het nieuwe rapport dat het niet eerlijk is dat de luchtvaart geen evenwichtige bijdrage levert aan de vermindering van de uitstoot.

In het adviesrapport staat dat Lelystad Airport niet open mag voor vakantievluchten als de uitstoot van de luchtvaart niet verminderd wordt. Ook Schiphol zou in dit geval niet mogen groeien.

Commissie adviseert elektrisch taxiën

De luchtvaart is verantwoordelijk voor een klein aandeel in de totale hoeveelheid stikstofneerslag, de vorm van vervuiling waar het huidige stikstofprobleem in Nederland om draait.

Tot nu toe werd alleen de stikstofuitstoot van vluchten onder de 3.000 voet meegerekend. De commissie-Remkes adviseert ook de uitstoot van hogere vluchten mee te rekenen.

De commissie draagt enkele mogelijke oplossingen aan, zoals elektrisch taxiën of het aanmoedigen van glijvluchten, schrijft de NOS.

Woensdag zou het officiële advies uitkomen, maar de inhoud is al uitgelekt naar meerdere media.

Lelystad Airport is een gevoelig onderwerp

Het openen van Lelystad Airport ligt gevoelig in de Tweede Kamer, omdat er geen garantie lijkt te zijn dat de luchthaven niet zal leiden tot een totale toename van vakantievluchten in Nederland. Dankzij afspraken met Brussel is het niet zeker of luchtvaartmaatschappijen vluchten op Schiphol moeten inleveren wanneer ze neerstrijken op Lelystad Airport.

De VVD ziet de luchthaven echter graag zo snel mogelijk opengaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei eind vorig jaar nog dat Lelystad Airport in november 2020 en "het liefst nog eerder" opengesteld zou kunnen worden voor passagiersvluchten.

Van Nieuwenhuizen zei toen overigens dat ze ervan uitging dat de luchtvaart maar in beperkte mate verantwoordelijk is voor de stikstofproblematiek in Nederland.