Het KNMI heeft voor dinsdagavond en -nacht code geel afgegeven in de kustprovincies en het Waddengebied vanwege de kans op zware windstoten.

Het weerinstituut waarschuwt dat in Noord-Holland en op de Waddeneilanden windstoten tot circa 90 kilometer per uur kunnen voorkomen. In Zeeland, Zuid-Holland en Friesland moeten mensen rekening houden met windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Op de meeste plaatsen valt (mot)regen.

Het onstuimige weer verdwijnt aan het einde van de nacht weer. Woensdagochtend gaat op de meeste plaatsen de zon schijnen, met uitzondering van het noordwesten waar wolkenvelden voorkomen.

Aan het einde van de ochtend trekt dan een regengebied van west naar oost over het land, maar in de loop van de middag klaart het breed op. Met een temperatuur van 12 graden is het woensdag opnieuw zeer zacht.