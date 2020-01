De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva, die twee weken geleden een val van 10 meter maakte bij een optreden in Carré, kan haar benen weer bewegen.

Door de val raakte Vorobeva het gevoel in haar benen kwijt. "Inmiddels is dat gevoel weer terug en dat is het mooiste cadeau dat er is voor haar", meldt Monica Strotmann, coproducent van het Wereldkerstcircus aan AT5. "De prognoses zien er stukken beter uit dan direct na het ongeluk. Ze kan nog niet lopen, maar ze kan haar benen wel weer bewegen."

De acrobate moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven, daarna zal een revalidatieproces starten. Na het ongeval moest zij ook geopereerd worden aan haar nek en werden er schroeven tussen haar nekwervels geplaatst.

Op vrijdag 3 januari maakte Vorobeva samen met haar partner, acrobaat Rustem Ozmanov, een val tijdens de finale van de act die zij onder de naam Sky Angels uitvoeren. Bij deze stunt wordt Ozmanov in de lucht gehesen met Vorobeva aan een tuigje dat hij in zijn mond vasthoudt. Mogelijk brak zijn tand af, waardoor de druk wegviel waarmee hij het bitje vastbeet.

Na de val kon Ozmanov het ziekenhuis al snel verlaten met een lichte hersenschudding.