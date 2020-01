De politie heeft dinsdag opnieuw arrestaties verricht in het onderzoek naar een criminele familie uit Oss. De drie opgepakte mannen maken geen deel uit van de familie, maar waren "vertrouwde handlangers".

De drie mannen van 24, 53 en 75 jaar komen uit Oss en Berghem. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en zouden in het bezit zijn van vuurwapens.

De 24-jarige man wordt daarnaast verdacht van witwassen en de 53-jarige man zou eenmalig betrokken zijn geweest bij cocaïnehandel.

Het onderzoek, dat door de politie Operatie Alfa wordt genoemd, draait om de familie van kopstuk Martien R. In totaal zijn in november en december vorig jaar bij verschillende acties al twaalf verdachten opgepakt, onder wie zeven leden van de familie.

De politie is nog op zoek naar zeker één verdachte, maar de recherche sluit meer arrestaties niet uit. "Dit onderzoek is jaren voorbereid en wij hebben behoorlijk zicht gekregen op deze criminele organisatie. Daarom is zeker niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen. Het onderzoek is in volle gang."