De Keukenhof in het Zuid-Hollandse Lisse moet meer bollen planten om te anticiperen op de grillige temperatuurpieken en -dalen in de winter. Het aantal geplante bollen is de afgelopen jaren met zo'n 30 procent gestegen. Er worden meer verschillende soorten bloembollen geplant om bezoekers tussen half maart en half mei kleurige velden te kunnen garanderen. Dat vertelt Keukenhof-directeur Bart Siemerink in gesprek met NU.nl.

"We zien dat het winterweer de afgelopen jaren veel wispelturiger is geworden", stelt Siemerink. "Temperatuurpieken en -dalen wisselen elkaar in hoog tempo af. En de natuur reageert daarop: het is momenteel 12 graden buiten, dus de eerste bladeren komen al boven de grond uit. Het is begin januari, dus dat is inderdaad relatief vroeg."

De Keukenhof moet op deze ontwikkelingen anticiperen. "Ieder jaar komen tussen half maart en half mei anderhalf miljoen bezoekers naar Lisse toe en die rekenen dan op kleurige bollenvelden", legt de directeur uit.

"Daarom hebben we de beplanting de afgelopen jaren deels veranderd. We zijn meer verschillende soorten gaan planten die vroeger of later in het seizoen bloeien. En we planten 30 procent meer bollen om te voorkomen dat bepaalde velden niet voldoen en in de weken dat we open zijn niet de bloemenpracht bieden waar mensen voor komen."

Bekijk de Keukenhof in bloei vanuit de lucht

Zeven miljoen bloembollen in drie maanden geplant

Het is goed mogelijk dat zich in februari of begin maart toch nog een koude periode voordoet, schetst Siemerink. "Wel zorgen we voor wat extra krokussen, die vroeg bloeien en beter tegen de kou kunnen", aldus de Keukenhof-directeur.

"Maar als het daarentegen een warme februarimaand wordt, zijn die krokussen alweer uitgebloeid als het park opent. Daarnaast kiezen we voor meer bloemen die pas in mei bloeien, omdat we ook de beloofde pracht en praal moeten bieden in de laatste weken van de twee maanden dat wij open zijn."

Keukenhof beslaat 32 hectare grond waar in totaal zo'n zeven miljoen bloembollen worden geplant.

Dronevlucht boven Keukenhof geeft prachtige beelden

'Openingsdagen worden twee jaar van tevoren gepland'

Aan deze taak hebben veertig medewerkers tussen begin oktober en eind december een voltijdbaan. De bollen worden één voor één handmatig in de grond gestopt. Een bol bloeit ongeveer anderhalve week. Daarom worden in de velden meerdere lagen bollen onder elkaar geplant, zodat de diepere laag bollen naar boven komt als de bovenste groep is uitgebloeid.

De openingsperiode van de Keukenhof is de afgelopen jaren ook iets aangepast; zo gaat het park dit jaar al op 10 mei dicht, een week eerder dicht dan in 2019. "Maar we kunnen ons niet te veel laten leiden door de grilligheid van het weer", legt de directeur uit. "We moeten de openingsdagen al zo'n twee jaar van tevoren vastleggen voor de reisbureaus. Veel buitenlanders komen speciaal voor de Keukenhof naar Nederland. Het is een attractie die voor veel mensen op de 'bucketlist' staat, dus dat soort reizen worden relatief lang van tevoren gepland."

De Keukenhof in cijfers De Keukenhof opende in 1950, op initiatief van lokale bollenkwekers.

Het park is 32 hectare groot en telt ruim zeven miljoen bloembollen.

In twee maanden worden elk jaar anderhalf miljoen bezoekers getrokken.

20 procent van de bezoekers komt uit Nederland, 40 procent uit Europa. Verder veel gasten uit de Verenigde Staten, Azië en Rusland.

De bollen worden in drie maanden geplant door veertig hoveniers.

De Keukenhof is dit jaar open van 21 maart tot en met 10 mei.