Er valt dinsdag regelmatig regen. In het noorden kan de zon doorkomen. Met een maximale temperatuur van 11 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar.

In het zuiden is het bewolkt en vallen er buien. In het noorden is het in de ochtend droog met af en toe zon. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 10 graden.

In de middag wordt het vaker droog. De wind is matig tot vrij krachtig.

Vanavond gaat het weer regenen. Er staat een zuiden- tot zuidwestenwind die in de loop van de dag toeneemt. In het noordelijke kustgebied kan het stormachtig zijn met windkracht 7 of 8. Er is kans op zware windstoten.

Woensdag gaat de wind iets liggen. Het regent eerst in het westen en later in het oosten. In de avond klaart het overal op.