Ondernemers in Zandvoort hebben nog altijd veel zorgen over de bereikbaarheid van het dorp als in mei een Formule 1-race op het circuit van Zandvoort wordt gereden. Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst in het Noord-Hollandse dorp.

Zandvoort wordt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei (de dag van de race) vrijwel volledig afgesloten voor auto's.

Inwoners krijgen een doorlaatbewijs, waarmee ze tijdens de afsluiting van Zandvoort gewoon erin en eruit kunnen, maar dat geldt niet voor alle ondernemers. Alleen als een bedrijf over eigen parkeerplaatsen beschikt, ontvangt het doorlaatbewijzen voor het aantal parkeerplekken.

Strandtenthouders roerden zich al eerder en stelden in een brief aan de gemeente Zandvoort dat ze zich niet gehoord voelen.

83 Racesimulatie toont nieuw circuit van Zandvoort

Strandgangers doorverwezen naar Noordwijk

In het voorlopige mobiliteitsplan staat dat "bij hoge uitzondering" strandbezoekers worden doorverwezen naar Noordwijk of IJmuiden. Die opmerking in het plan wekte maandagavond verbazing bij meerdere strandtenthouders.

"Ik heb vijftig personeelsleden. Ongeveer de helft van hen woont buiten Zandvoort. Die krijgen niet allemaal een doorlaatbewijs. Hoe kunt u dan vertellen dat wij gewoon ons werk kunnen blijven doen?", vroeg een van de strandtenteigenaren aan de organisatie van de GP.

Rob Langenberg, namens Dutch Grand Prix (DGP) verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan, zei daarop dat hij overweegt om het punt waarin strandgangers naar omliggende stranden worden doorverwezen te schrappen.

"Er komen verspreid over drie dagen 312.000 mensen naar Zandvoort. Wij, en onze bezoekers, hebben u juist hard nodig", zei Langenberg. "Misschien moet u zelfs wel extra tentjes bijzetten."

158 Verbouwing Circuit Zandvoort: 'Steile bochten verbeteren inhalen'

Inwoners moeten creatief zijn in oplossingen

Ook inwoners stelden veel vragen op de bijeenkomst. Ze vroegen zich bijvoorbeeld af hoe familie zonder doorlaatbewijs op bezoek kan komen of waar bewoners zonder parkeervergunning hun auto's kunnen parkeren.

Op die vragen kwam lang niet altijd een verhelderend antwoord. De raceorganisatie en gemeente Zandvoort riep bewoners op om tijdens de racedagen ook creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen.

Zo zouden ze zelf familieleden kunnen halen, of grotere afstanden met de elektrische fiets af kunnen leggen, stelde de organisatie.

'We gaan naar Assen als vergunning uitblijft'

Opvallend was dat vragen waar de gemeente of DGP niet direct antwoord op had, werden weggelachen.

"Wat gebeurt er als de evenementenvergunningen die DGP heeft aangevraagd niet worden toegekend?", vroeg een inwoner zich af. "Dan gaan we naar Assen", zei Langenberg, waarna een serieus antwoord uitbleef.

Het circuit van Zandvoort wordt momenteel verbouwd. Volgens Robert van Overdijk, directeur van de Nederlandse GP, verlopen de werkzaamheden volgens plan en wordt het circuit eind februari weer in gebruik genomen.