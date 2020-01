De 26-jarige verdachte die in de zomer van vorig jaar in Rotterdam een agent bewusteloos zou hebben geslagen toen de diender trouwstoet controleerde, heeft over de zaak verklaard in het bijzijn van twee agenten die zich voordeden als verdachten in een drugszaak. Dit blijkt maandag uit de eerste niet-inhoudelijke zitting tegen Shahid B. in Rotterdam.

B., die in zijn jeugd eerder is veroordeeld en jeugd-tbs opgelegd kreeg, heeft zich bij alle verhoren beroepen op zijn zwijgrecht.

De verdachte stond volgens zijn advocaat "strak van de spanning" toen hij na een verhoor even een sigaret mocht roken op de luchtplaats. Hier is hij benaderd door "twee Marokkanen" die zich voordeden als verdachten in een drugszaak, maar in werkelijkheid agenten waren.

B. heeft ze zeker een half uur lang verteld over de zaak, maar zegt nu dat hij onder druk is gezet en dat ze hem "het hemd van zijn lijf" hebben gevraagd. Zijn advocaat wil weten of de man onder druk is gezet. De rechtbank heeft daarom besloten de agenten bij de rechter-commissaris te laten horen.

Tijdens de zitting is duidelijk geworden dat B. problemen heeft. Zo zat hij in een traject voor begeleid wonen en heeft hij grote schulden. Mede omdat niet duidelijk is of hij zijn woonplek bij de instelling nog snel kan terugkrijgen, heeft de rechtbank besloten zijn voorlopige hechtenis niet te schorsen.

B. wordt verdacht van mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de man voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook wil justitie dat B. nog een eerdere voorwaardelijke straf van twaalf maanden cel uitzit, omdat hij vorig jaar met het geweldsdelict de voorwaarden heeft geschonden.

Het incident vond op 30 augustus in Rotterdam plaats. Deelnemers aan een trouwstoet veroorzaakten toen veel overlast, waarop de politie moest ingrijpen.

Een politieman die een van de gasten wilde aanhouden, werd vervolgens zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij viel en korte tijd het bewustzijn verloor. Hij liep daarbij een whiplash op.

Beelden van de klap werden verspreid

B. is de broer van de bruid. Ook de bruidegom, diens vader en de moeder van de bruid zijn aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Er waren beelden van de klap verspreid, maar zij probeerden alsnog de arrestatie van B. te voorkomen.

Rotterdam heeft inmiddels bepaald dat een trouwstoet vooraf aangemeld moet worden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete opgelegd krijgen.

De zaak wordt op 26 maart om 13.30 uur inhoudelijk behandeld.