De vader van de zes in een boerderij in Ruinerwold verborgen kinderen is nog altijd niet verhoord als gevolg van zijn medische toestand. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag aan NU.nl. De man staat volgende week dinsdag voor de rechter, maar kan als gevolg van een hersenbloeding niet praten.

Het OM wacht nog op onderzoek naar andere verhoormethodes.

Bij de eerste zitting in de Ruinerwold-zaak, die plaatsvindt bij de rechtbank in Assen, moet meer duidelijk worden over het verloop van het onderzoek en de gevolgen voor de strafzaak.

Gerrit Jan van D., vader van negen kinderen, wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn oudste kinderen. Voor het gezin naar de boerderij was verhuisd, waren in totaal drie kinderen al vertrokken.

De vader wordt daarnaast ook vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de zes kinderen die wel in de boerderij verbleven. Dit is ook aan klusjesman Josef B. ten laste gelegd. Daarnaast zou het tweetal in 2009 een 69-jarige man uit Oostenrijk maandenlang tegen zijn zin hebben vastgehouden.

Het gezin werd begin oktober ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop hebben agenten de boerderij doorzocht en in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader gevonden.