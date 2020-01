Het art'otel tegenover station Amsterdam Centraal is maandag ontruimd nadat er voor het hotel een grote brand uitbrak door een gaslek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, zegt een politiewoordvoerder van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan NU.nl.

Vermoedelijk is er tijdens werkzaamheden op de Prins Hendrikkade een gasleiding geraakt waardoor de brand is uitgebroken, meldt de woordvoerder. Liander kwam ter plaatse om het lek te dichten.

De gasten van het ontruimde art'otel worden in een ander hotel opgevangen. De brandweer doet een nacontrole in het hotel. Wanneer de gasten weer terug kunnen naar hun eigen hotel is nog onbekend. Het nabijgelegen Victoria Hotel hoefde niet te worden ontruimd.

Het tramverkeer moet vanwege de brand omrijden. Alle lijnen kunnen niet meer naar het Centraal Station. Wanneer het tramverkeer weer volgens dienstregeling zal rijden, is nog onbekend.