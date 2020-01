De werkdruk voor werknemers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van de vakbond FNV.

De FNV hield een enquête onder ongeveer vijftienhonderd DJI-medewerkers. Volgens het onderzoek is de toename van het aantal meerpersoonscellen in gevangenissen een van de oorzaken van de verhoogde werkdruk. Zo zou 72 procent van de ondervraagde medewerkers hebben aangegeven dat dit een "negatieve invloed" zou hebben op de werkdruk.

Meerpersoonscellen zouden zorgen voor "meer irritaties" en veel medewerkers zouden aangeven dat de veiligheid van het personeel van de DJI onder druk komt te staan. Doordat werknemers veel tijd moeten steken in het opstellen van e-mails en rapporten, kunnen ze minder toezicht houden. Dit zou zorgen voor spanningen en meer onveilige situaties.

Naast de toename van het aantal meerpersoonscellen, worden ook personeelstekort en een gebrek aan waardering en erkenning vanuit het management genoemd als redenen van de hoge werkdruk.

Zelfde beeld kwam naar voren in 2017

De FNV heeft in 2017 een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit hetzelfde beeld naar voren kwam. Toen bleek dat de werkdruk als hoog werd ervaren door de meeste medewerkers, werd er een convenant afgesloten om de werkdruk te verlagen.

FNV-bestuurder Yntse Koenen: "Sindsdien is wel iets meer personeel aangetrokken, maar dat heeft blijkbaar nog niet geleid tot een lagere werkdruk." In 2017 werd er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen.

De vakbond zegt in een persbericht verbetering van de directie van de DJI te eisen. Het stoppen van de toename van het aantal meerpersoonscellen zou volgens de vakbond prioriteit hebben. "Voor de gezondheid en veiligheid van het personeel gaan we het daar zo snel mogelijk met de directie over hebben," aldus Koenen.