Automobilisten hadden maandagochtend opvallend veel vertraging door files op de Nederlandse wegen. De ANWB telde tegen 8.00 uur meer dan 700 kilometer aan files, iets wat op maandagen zelden voorkomt.

De problemen ontstonden door veel ongelukken op wegen door het hele land, aldus de ANWB.

"Er waren geen duidelijke externe factoren die de problemen veroorzaakten", stelt een zegsvrouw. "Er was geen regen, geen mist, geen harde wind. Misschien dat mensen juist daarom denken dat ze wat meer op routine kunnen rijden waardoor ze te weinig aandacht voor het andere verkeer hebben."

Het grootste probleem deed zich voor op de A4 richting Amsterdam. Bij Hoofddorp vond een grote kettingbotsing plaats waarbij zeven auto's betrokken waren. Drie rijstroken moesten worden afgesloten. Door de aanrijding ontstond er een file van meer dan 10 kilometer, met meer dan anderhalf uur vertraging tot gevolg.

Automobilisten naar Amsterdam kregen het advies om te rijden via Utrecht en de A12. Op de A29 had de brandweer de handen vol aan een brand in een elektrische auto. Het blussen verliep moeizamer dan verwacht, wat ook lange tijd leidde tot een afsluiting van deze weg.