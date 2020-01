Bij de woning van de burgemeester van de Gelderse gemeente Maasdriel is in de nacht van zondag op maandag een handgranaat aangetroffen, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Burgemeester Henny van Kooten zegt in gesprek met het Brabants Dagblad dat hij niet uitsluit dat de handgranaat daar is neergelegd als waarschuwing voor hem. "Ik zou niet weten voor wie hij anders bedoeld is," aldus Van Kooten tegen de krant.

Omliggende woningen zijn ontruimd en momenteel wordt er ter plaatse onderzoek gedaan. Het Gasthuisplein en de Monseigneur Zwijsenplein in Kerkdriel zijn afgesloten. Tevens blijft een winkelcentrum in de buurt voorlopig gesloten.

De veiligheidsregio meldt dat omwonenden die hun huizen moesten verlaten zijn opgevangen in het gemeentehuis. Naar verwachting kunnen zij binnen enkele uren terugkeren naar hun woning.