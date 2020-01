Een inbreker is in de nacht van zondag op maandag zijn eigen identiteitskaart vergeten nadat hij bij het Geuzencollege in Vlaardingen had ingebroken, meldt politiewoordvoerder Romano Meijboom op Twitter.

De verdachte sloeg vermoedelijk met een baksteen een ruit in, maar werd verrast door het inbraakalarm. De man is daarna halsoverkop vertrokken en verloor in alle haast de identiteitskaart.

Agenten kwamen rond 3.30 uur ter plaatse, waar zij op de vondst stuitten. Operationeel brigadier Romano Meijboom klinkt triomfantelijk op Twitter. "Dader is ontkomen, maar is straks aan de beurt", schrijft hij.