De kat Vlekkie is in de nacht van zaterdag op zondag teruggevonden, nadat het dier een week lang rondzwierf op Schiphol. Het huisdier verdween zondag 5 januari uit zijn kooi in het bagagedepot van de luchthaven.

De eigenaar van de kat wilde het dier bij aankomst op Schiphol ophalen uit het depot. Daar werd ze echter geconfronteerd met een lege transportbak, nadat het dier was ontsnapt.

Bij de zoektocht naar de kat zette de brandweer warmtecamera's in en werd er water en vis in het depot geplaatst om het dier te lokken.

De eigenaar van de kat heeft ook met een team van helpers gezocht naar haar huisdier, maar dat mocht niet baten.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de eigenaar gebeld door Schiphol, met het nieuws dat haar kat was gevonden en weer naar huis mag. Het is niet bekend waar de kat precies is gevonden.