De man die zaterdag ernstig gewond raakte door een vuurwerkexplosie in een woning in het Limburgse Born, is niet langer in levensgevaar. Inmiddels blijkt uit onderzoek van de politie dat het om illegaal vuurwerk gaat.

Het ongeval vond rond 18.30 uur plaats in een woning aan de Heirweg. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen en een vrouw die ook in de woning waren, zijn opgepakt op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het ongeval.

Doordat niet direct duidelijk was of in de woning nog meer vuurwerk lag, hebben explosievenverkenners het pand doorzocht. Zij hebben toen een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen, aldus een woordvoerder van de politie. Het gaat onder meer om zogeheten Cobra’s, zwaar illegaal knalvuurwerk.

Om hoeveel vuurwerk het precies gaat, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of het vuurwerk voor eigen gebruik bedoeld was of voor doorverkoop.

De politie benadrukt dat het bewaren van grote hoeveelheden vuurwerk in een woning levensgevaarlijk is. Het vuurwerk in de Limburgse woning wordt door specialisten verwijderd. In verband met het lopende onderzoek blijft de woning nog tot en met zondag afgezet.