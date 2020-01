Een persoon in het Limburgse Born is zaterdagavond ernstig gewond geraakt door vuurwerk. Het ongeval vond plaats in een woning aan de Heierweg.

De politie vermoedt dat in de woning een ontploffing heeft plaatsgevonden. Er woedde geen brand. Verdere details zijn nog niet bekend. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe het vuurwerk is afgegaan.

Mogelijk ligt in de woning nog meer vuurwerk, aldus de politie. Dat wordt nog onderzocht. Hoeveel personen op het moment van het ongeval in het gebouw waren, is nu niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie weet wel dat er maar één gewonde is.

De hulpdiensten werden rond 18.30 uur op de hoogte gesteld van het ongeval. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.