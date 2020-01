De advocaat van Ridouan T., Inez Weski, dient een klacht in bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten tegen de advocaat van kroongetuige Nabil B.

Weski maakte bekend een klacht in te dienen na uitspraken die één van de anonieme advocaten van B. zaterdag in De Telegraaf deed. Zo zou B. volgens zijn advocaat onder andere hebben gezegd dat advocaat Weski zijn advocaten "voor het vuurpeloton" zet.

De advocaat van de inmiddels in Dubai opgepakte T. vindt dat de advocaten van de kroongetuige in de Marengo-zaak hun identiteit moeten prijsgeven. Het proces zou volgens haar anders niet eerlijk verlopen voor haar cliënt.

De anonieme advocaat van B. zei hierover tegen De Telegraaf: "Ik vind dat een advocaat alles moet doen of zeggen wat in het belang is van zijn cliënt, uiteraard wel binnen de grenzen van de wet. Maar als je zoiets roept, kom dan wel met zinnige en relevante argumenten. Die heb ik niet gehoord. Ik constateer bij haar een hang naar publiciteit."

Weski zegt niet per se namen van advocaten te willen weten

Weski reageert na de uitlatingen van de anonieme advocaat zelf in een persbericht. Ze zegt dat er onterecht zou worden gesteld dat ze per se de namen van de advocaten wil weten. Zo vervolgt ze: "Ik heb slechts gewezen op het feit, dat de wet die optie niet kent."

"Maar ook heb ik gesteld tegenover de rechter-commissaris afgelopen maandag, dat wat mij betreft die advocaten anoniem mochten blijven, maar wel zichtbaar eventueel gegrimeerd en onherkenbaar tijdens de ondervraging van hun cliënt moesten zijn teneinde hun interactie met de getuige tijdens de ondervraging te kunnen beoordelen op eventuele beïnvloeding."

Weski zegt over de klacht die ze gaat indienen bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, dat ze niet anders kan. "Tot nu heb ik slechts steeds getracht ter zitting mij uit te spreken en niet daarbuiten, maar ik kan helaas niet alle ernstige misverstanden of desinformatie rond dit

Marengoproces publiekelijk onbesproken laten", aldus Weski.