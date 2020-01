De politie heeft vrijdagmiddag na een aanrijding tussen een hardloper en een scooter in Vlissingen meerdere zakjes harddrugs en verschillende verboden wapens aangetroffen bij een zeventienjarige jongen.

Rond 17.00 uur vond op het Jaagpad in de Zeeuwse plaats een aanrijding tussen een scooter en een hardloper plaats.

Ambulancepersoneel moest eerste hulp aan de twee gewonden verlenen. De hardloper werd overgebracht naar de huisartsenpost. De bestuurder van de scooter, een zeventienjarige jongen uit Vlissingen, werd naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plaats van de aanrijding vond de politie verschillende zakjes met harddrugs en een dolk. Na de vondst bezochten de agenten het huis van de jongen. Daar werden vijf neppe vuurwapens, een taser in de vorm van een zaklamp, twee verboden messen en een kleine hoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk gevonden.

Uit een een speekseltest in het ziekenhuis bleek dat de jongen tijdens de aanrijding onder invloed van hennep was. In de na de aanrijding aangetroffen zakjes zaten vermoedelijk xtc-pillen en amfetaminekristallen.

De jongen zal later door de politie worden verhoord. De zwaarbeschadigde scooter is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

De vangst van de politie. (Foto: Twitter/Wijkagenten Vlissingen)