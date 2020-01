Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst, de hoogste ambtenaar binnen de organisatie, moet vertrekken vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit meldt RTL Nieuws vrijdag op basis van Haagse bronnen.

Uijlenbroek zou al op korte termijn vertrekken. Een woordvoerder van de Belastingdienst kan dit niet bevestigen of ontkennen. "We doen geen uitspraken over ambtenaren", benadrukt hij.

RTL Nieuws meldt verder dat minister Wopke Hoekstra van Financiën al voor de feestdagen het vertrouwen in Uijlenbroek had opgezegd.

De affaire kostte staatssecretaris Menno Snel (D66) in december de kop. De positie van de bewindspersoon bleek onhoudbaar na nieuwe onthullingen en onbegrip over het weglakken van stukken in dossiers die gedupeerde ouders duidelijkheid moesten geven over waarom zij jarenlang onterecht als fraudeur zijn bestempeld.

De affaire draait om het onterecht stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. De fiscus merkte de ouders jarenlang willens en wetens als fraudeur aan. Honderden, mogelijk duizenden ouders kwamen hierdoor in de financiële problemen.

Sinds het vertrek van Snel heeft Hoekstra het dossier rond de kinderopvangtoeslag in beheer. Hij verwacht dat de afwikkeling van de affaire nog zeker een jaar duurt. Dit komt mede doordat nog niet duidelijk is hoeveel gedupeerden er zijn. Een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner doet hier onderzoek naar. Het rapport is naar verwachting eind januari klaar.