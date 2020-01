In een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam is vrijdag een bombrief aangetroffen, meldt de politie. De recherche denkt dat het explosief mogelijk bedoeld was voor een autobedrijf in de stad waar eerder een dreigbrief naar is verzonden. De politie zegt nog geen spoor naar de dader te hebben.

De brief werd om 13.07 uur ontdekt, waarna de politie uit voorzorg de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opriep. Deze dienst heeft de inhoud om 14.45 uur onschadelijk gemaakt.

Sinds vorige week zijn meerdere bombrieven verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Al deze ondernemingen hebben ook dreigbrieven gekregen.

De sticker van de vrijdag gevonden bombrief was eraf gevallen, zo meldt de politie aan NU.nl. Eerdere bombrieven vermeldden het Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender. Het incassobureau heeft niets te maken met de zaak een kreeg zelf ook een bombrief die door het beoogde doelwit per ongeluk retour was gestuurd.