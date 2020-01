Door gemeenten georganiseerde vuurwerkshows kunnen als alternatief dienen voor consumentenvuurwerk, maar het is volgens de branchevereniging "te makkelijk gedacht" dat een groot aantal gemeentes van een professionele show kan worden voorzien.

Volgens een woordvoerder van Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland kunnen de professionele vuurwerkbedrijven tegelijkertijd "ongeveer tachtig tot uiterlijk honderd shows geven tijdens een jaarwisseling". Nederland telt 355 gemeenten.

"Ik vraag me wel af of er op het platteland wel zoveel vraag gaat zijn naar vuurwerkshows", voegt hij toe. "Maar dat het in grotere gemeenten of steden als alternatief wordt gezien is uiteraard begrijpelijk."

Regeringspartij ChristenUnie stelde vrijdag voor om het verlies van consumentenvuurwerk op te vangen met speciale vuurwerkclubs, die voortaan zelf "laagdrempelige" vuurwerkshows kunnen organiseren.

Bedrijven moeten miljoenenverzekering hebben

De woordvoerder van de branche begrijpt dit voorstel niet. "Bedrijven die bij ons zijn aangesloten moeten miljoenenverzekeringen hebben en het personeel heeft een serieuze opleiding gehad, dus het zou vreemd zijn als dit soort clubjes opeens zelf shows mogen organiseren."

Uiteraard kunnen vuurwerkbedrijven hun capaciteit vergroten vanwege de vraag rond de jaarwisseling. "Maar dat is niet zo makkelijk. Het is al heel moeilijk om aan personeel te komen, want de werkgelegenheid is heel grillig. En we hebben het dan over één moment in het jaar waarop opeens veel personeel nodig is."