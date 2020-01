De 68-jarige man die donderdag was opgepakt op verdenking van brandstichting bij station Leeuwarden is donderdagavond weer vrijgelaten, bevestigt de politie Noord-Nederland aan NU.nl na berichtgeving van RTV Noord.

Donderdagmiddag werd station Leeuwarden enkele uren ontruimd nadat een jerrycan met onbekende vloeistof was aangetroffen in een lege trein. Niet veel later werd er een 68-jarige man uit Stavoren opgepakt op verdenking van brandstichting. In de jerrycan zat benzine.

Donderdagavond is de man weer vrijgelaten, na een politieverhoor waaruit bleek dat de man niet de intentie had om een strafbaar feit te plegen of brand wou stichten. De politie ziet de man daarom niet langer als een verdachte.

Het station moest worden ontruimd omdat er onduidelijk was wat voor vloeistof er in de jerrycan zat. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest daarvoor worden ingeschakeld "om het tot op de bodem uit te zoeken", aldus een vertegenwoordiger van de politie.