Giërmo B. staat woensdag voor de rechter in de eerste niet-inhoudelijke zitting die draait om de moord op Derk Wiersum, de advocaat die in september vorig jaar voor zijn woning in Amsterdam werd doodgeschoten. Alles wat je moet weten over de 36-jarige verdachte én de schokkende liquidatie waar hij voor vervolgd wordt.

Dit weten we van de verdachte

Een "beïnvloedbare man met een beperkt IQ", zo omschrijft B.'s advocaat hem in 2013 tijdens een rechtszaak die draaide om meerdere gewelddadige overvallen.

B. wordt op dat moment vervolgd voor een overval in Woudenberg op 16 mei 2012 en een overval op 24 mei 2012 in Tienhoven. De slachtoffers: een verfboer en een echtpaar. Zij werden allen bedreigd ("Naar de keuken anders steek ik je") en met tape vastgebonden. Ook hun monden werden afgeplakt.

Bij de verfboer in de Dorpsstraat escaleerde de situatie zodanig, dat de verfboer in zijn been werd gestoken. Ook het echtpaar stond doodsangsten uit toen hun het mes op de keel werd gezet. Bij beide overvallen, die B. met een andere man pleegde, was de buit vrij fors. Bij de verfboer werd 3.000 euro buitgemaakt en bij het echtpaar eenzelfde geldbedrag én waardevolle sieraden.

Het gerechtshof gaat niet mee in zijn "beïnvloedbaarheid": het wordt zeven jaar cel voor de man. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat B. eerder ook is veroordeeld voor geweldsincidenten, zij het minder hevig.

Dit gebeurde in september 2019

Op woensdag 18 september 2019 verlaat advocaat Derk Wiersum zijn woning in het Amsterdamse Buitenveldert en loopt hij richting zijn auto. Hij weet niet dat hij al weken in de gaten wordt gehouden en heeft ook nu geen zicht op het naderende gevaar.

Een man loopt op hem af en brengt hem met meerdere schoten om het leven. In een witte Opel Combo vlucht de man samen met een andere verdachte. In oktober wordt in een woning de eerste verdachte opgepakt: het gaat om Giërmo B., die officieel wordt verdacht van medeplegen. Het Openbaar Ministerie (OM) laat nog in het midden of B. volgens hen de schutter is geweest.

Ook Anouar T., een neef van Ridouan T., wordt weken later opgepakt. Hij zou mogelijk een coördinerende rol hebben gehad in het misdrijf.

Wiersum stond als advocaat kroongetuige Nabil B. bij. De moord op de advocaat markeert een nieuw dieptepunt in het proces tegen Ridouan T., over wie Nabil B. meerdere verklaringen heeft afgelegd. Eerder was het de broer van Nabil B. die werd doodgeschoten, nu gaat het om een advocaat die zijn werk uitvoerde.

Wat kun je verwachten van het proces?

Overigens wordt Ridouan T. vooralsnog niet vervolgd voor de moord op Wiersum. De zaak, die de automatisch gegenereerde naam 'Pulheim' heeft gekregen, vindt dan ook los van het Marengo-proces plaats.

Giërmo B. is de enige die woensdag terechtstaat in deze pro-formazitting. Dat heeft te maken met de wettelijke termijnen waarin is vastgelegd wanneer iemand voor de rechter moet komen. Zo zal bijvoorbeeld worden gesproken over zijn voorarrest. De zaak zal niet inhoudelijk worden behandeld.

De zittingslocatie is De Bunker, een zwaarbeveiligd complex in het Amsterdamse Osdorp. Rond 13.30 uur zal daar de zaak beginnen. Wie de zitting live wil volgen, kan in het publiek gaan zitten of naar de rechtbank op de Parnassusweg gaan: daar is een liveverbinding geregeld. NU.nl houdt ook een liveblog bij.