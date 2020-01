Het aantal incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling is opgelopen tot 9.300. Dat zijn 387 meer incidenten dan een jaar eerder, blijkt vrijdag uit cijfers van de politie. Het gaat hierbij om incidenten als brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten.

Daarbij zijn 300 mensen gearresteerd, iets minder dan de 309 arrestanten van het jaar daarvoor. In vergelijking met vijf jaar geleden is er wel sprake van een daling in het aantal incidenten en arrestaties tijdens de jaarwisseling. Tijdens Oudejaarsnacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015 waren er 12.000 incidenten en 640 aanhoudingen.

De politie stelt echter dat de dalende trend niet representatief is en dat de sfeer op Oudejaarsnacht steeds grimmiger wordt. Volgens de politie neemt het aantal geregistreerde incidenten onder meer af doordat agenten minder vaak aangifte doen van geweld. "Mogelijk vinden veel agenten dat geweld erbij hoort, dat je voor een kleine verwonding geen aangifte doet", staat in een statement van de politie.

Volgens plaatsvervangend korpschef Henk van Essen zijn deze jaarwisseling voor zover bekend geen agenten gewond geraakt. "Toch blijft het merkwaardig dat er voor een 'feest' zo veel inzetten moeten zijn", meent van Essen. Korpschef Erik Akerboom noemde het op 1 januari al "te gek voor woorden" dat politieagenten tijdens de jaarwisseling met de brandweer mee moeten om brandweerlieden tijdens het blussen van branden te beschermen.

Akerboom ziet ook een keerpunt in het maatschappelijk debat over vuurwerk. "Twee derde van de Nederlanders is voor een verbod op vuurwerk en steden als Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven willen een totaalverbod." Vrijdagmiddag komt de ministerraad voor het eerst bijeen om te praten over een mogelijk vuurwerkverbod.