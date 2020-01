De schade die door de autobranden rond de jaarwisseling in Den Haag is ontstaan moet op ouders worden verhaald, zegt de Haagse burgemeester Johan Remkes in een interview met NU.nl. Uiteraard kan dat alleen als de brandstichters minderjarig zijn.

Remkes vindt ook dat de straffen voor het in brand steken van auto's omhoog zouden moeten. Hij denkt dat de straffen op dit moment te laag zijn, waardoor er te weinig sprake is van een afschrikkend effect.

In Den Haag werden in de laatste weken van het jaar regelmatig auto's en andere voorwerpen op straat in brand gestoken. Tijdens de jaarwisseling ging een recordaantal van 33 auto's in vlammen op. Vorige jaarwisseling waren dat er vijf minder.

"Het is misschien niet zo gek om naar de strafmaat te kijken", aldus Remkes. "Een strafmaat kan preventief werken."

"Kennelijk is de strafmaat niet zodanig dat die daders afremt. Het kan ook helpen als de schade wordt verhaald op ouders, als de brandstichters minderjarig zijn."

Jonge brandstichters riskeren nu - afhankelijk van veel omstandigheden - enkele maanden jeugddetentie of een taakstraf tussen de 60 en 120 uur.

67 Brandweer evacueert bewoners via raam uit flat Den Haag

'Spreek ouders aan op gedrag kinderen'

De waarnemend burgemeester roept ook op om ouders aan te spreken op de misdragingen van hun kinderen.

De gemeente Den Haag sprak zelf ook ouders aan door brieven naar ze te sturen. "En het zou best zo kunnen zijn dat ouders zich sneller gaan realiseren dat ze een verantwoordelijkheid hebben als er een stevige rekening kan komen."

Gewonden door in brand gestoken auto's

Op Nieuwjaarsdag brandden 's avonds meerdere auto's uit die onder een overkapping van een flat aan de Laan van Wateringse Veld stonden geparkeerd. De politie vermoedt dat de auto's in brand zijn gestoken en is nog op zoek naar getuigen die meer over de brand kunnen vertellen.

Het vuur zorgde voor een flinke rookontwikkeling en twaalf mensen raakten gewond, van wie drie ernstig.

De brandweer moest mensen met hoogwerkers uit hun woning halen, omdat ze door de rook niet meer zelfstandig hun huis konden verlaten.