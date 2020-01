De gedeelte maansverduistering is vrijdagavond goed te zien door het verwachte heldere weer. Veel spektakel zal het desondanks niet opleveren, meldt Weerplaza.

Volgens de weerdienst trekken de regenbuien in de loop van de middag weg naar het oosten en klaart het vanuit het westen op. Dat is essentieel, want volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza gaat het om de "minst spectaculaire" en "soms amper waarneembare" variant van de mogelijke soorten maansverduisteringen.

Het gaat vrijdagavond om een zogeheten gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw. Dat houdt in dat de volle maan zichtbaar blijft en alleen iets donkerder wordt. Er zal ook geen hap uit de maan te zien zijn. Dit komt doordat de maan maar gedeeltelijk in de schaduw van de aarde komt te staan; een deel van het zonlicht blijft op de maan schijnen.

Er is ook geen sprake van een zogenoemde bloedmaan. In dat geval moet de schaduw van de gehele aarde over de maan vallen. Bij een totale maansverduistering dekt de aarde al het zonlicht af en wordt de maan helemaal donker.

De gedeeltelijke maansverduistering begint om 18.06 uur en zal om 20.11 uur op het hoogtepunt zijn. Na 22.15 uur is de schaduw weer verdwenen.