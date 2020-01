De extra beveiligde rechtbanken in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp en bij Schiphol kampen met capaciteitsgebrek en komen daardoor onvoldoende tegemoet aan de wensen van slachtoffers en journalisten, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Naves brengt 2020 nieuw uitdagingen met zich mee voor de rechtspraak. Hij doelt daarbij op de omvang van het MH17-proces en enkele complexe liquidatie- en ondermijningszaken.

Zo heeft de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum veel invloed gehad op de manier waarop advocaten, officieren van justitie en rechters worden beveiligd. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het zogeheten Marengo-proces.

Om in de toekomst nieuwe strafzaken te kunnen faciliteren, is volgens de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak veel meer zittingscapaciteit nodig bij extra beveiligde rechtbanken. De raad is hierover in gesprek met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.