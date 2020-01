De bewolking en motregen van donderdag zijn vrijdagochtend nog volop aanwezig. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 8 graden.

Zeker in de vroege ochtend kan het nog erg buiig zijn. Rond het middaguur wordt het iets droger, maar blijft het in vrijwel alle regio's motregenen.

Later op de dag klaart het vanuit het noordwesten op. De zon komt tevoorschijn en het wordt langzaamaan droog. De gehele dag is het vrijwel windstil, alleen aan de kust kan een vrij krachtige wind gevoeld worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag klaart het verder op en is er amper bewolking. Later op zaterdag drijven nieuwe wolken het land binnen, waardoor het weekend een grijze start kent.