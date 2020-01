In een watersportbedrijf in het Friese dorp Grou (gemeente Leeuwarden) heeft donderdagmiddag een brand gewoed. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond toen een muur omviel. Hun verwondingen waren niet ernstig, aldus een brandweerwoordvoerder.

Door het vuur zijn meerdere boten verwoest en kan het pand als verloren worden beschouwd.

De brand brak rond 12.30 uur uit. Op dat moment zaten twee medewerkers te lunchen. Zij deden nog een poging het vuur te blussen, maar verlieten het gebouw toen dit niet lukte. Een van hen ademde rook in, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In het bedrijf was ook een hond aanwezig; die wordt nog vermist.

In eerste instantie was er sprake van een uitslaande brand en kwam er veel rook vrij. Omdat er een harde wind stond, vreesde de brandweer dat het vuur naar meerdere naastgelegen panden zou overslaan. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. Rond 14.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De brand woedde in het reparatiegedeelte van watersportbedrijf ANJA aan de Oedsmawei in Grou, een bekende Friese watersportplaats.