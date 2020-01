Een loods met meerdere boten in het Friese dorp Grou (gemeente Leeuwarden) staat donderdagmiddag in brand. Volgens de Friese brandweer is de brand inmiddels niet meer uitslaand. Wel komt nog veel rook vrij.

Een medewerker van het bedrijf ademde rook in, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een hond wordt nog vermist.

Er is GRIP 1 afgekondigd. Dit houdt in dat hulpdiensten samen één hulpteam inrichten waarbij één persoon de leiding krijgt. Ook is in de omgeving een NL-Alert afgegeven. De omgeving is afgezet.

Omdat er een harde wind staat, vreesde de brandweer dat het vuur naar meerdere naastgelegen panden zou overslaan. Uiteindelijk is dit niet gebeurd.

De brand woedt in een pand van watersportbedrijf ANJA aan de Oedsmawei in Grou, een bekende Friese watersportplaats.