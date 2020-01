De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich donderdag tijdens de raadsvergadering uitgesproken voor een lokaal vuurwerkverbod. Burgemeester Femke Halsema roept echter op tot een landelijk verkoopverbod.

De Amsterdamse VVD-fractie maakte woensdag bekend een vuurwerkverbod te steunen. Eerder hadden GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren al laten weten het afsteken van vuurwerk in de stad te willen verbieden. De partijen hebben samen een meerderheid van de zetels in de gemeenteraad in handen: 24 van de 45 zetels.

Halsema pleitte donderdag in de raadsvergadering voor een landelijk verkoopverbod. "Het enthousiasme dat hier in de raad is over een lokaal afsteekverbod wil ik wel temperen", zegt Halsema. "Bij een lokaal afsteekverbod brengen wij hulpverleners in de situatie dat zij moeten gaan handhaven. We gaan ze afsturen op mensen die vuurwerk afsteken. Ik waarschuw voor de risico's die dat gaat geven voor de handhavers."

"Natuurlijk wil ik u volgen in het zetten van een volgende stap", zei de burgemeester tegen de raadsleden. "Ik leg u wel de vraag voor of u handhaving van een lokaal afsteekverbod, met de handhavers die wij momenteel hebben, verantwoord vindt."

Politie waarschuwt voor gevolgen

De politie wil daarnaast nog waarschuwen voor de gevolgen van een verbod. "Je moet rekening houden met vuurwerk dat in het buitenland wordt gekocht", zegt Jan Pronker, plaatsvervangend eenheidschef van de Amsterdamse politie. "We moeten rekening houden met reacties op een verbod, zoals we dat ook in Duindorp (in Den Haag, red.) hebben gezien. Collega's moeten zwaar beschermd en in groten getale de straat op. Daarmee wil ik niet zeggen dat we het niet moeten doen, maar we moeten rekening houden met de reacties die kunnen komen."

Amsterdam is een van de drie grote Nederlandse gemeenten die zich hebben uitgesproken voor een vuurwerkverbod. Eerder deden Rotterdam en Eindhoven dat al. Dinsdag werd bekend dat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad tegen het afsteken van vuurwerk is, donderdag volgde gemeenteraad van Eindhoven.