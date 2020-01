Het station van Leeuwarden is donderdagmiddag ontruimd nadat een jerrycan met een onbekende vloeistof was aangetroffen in een lege trein. Deze is inmiddels verwijderd en het station is weer vrijgegeven. De politie heeft een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij wordt verhoord.

Vanwege mogelijk explosiegevaar werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen voor onderzoek op locatie. Rond 15.11 uur liet de EOD weten dat er geen gevaar meer was. Twee perrons bleven nog dicht voor sporenonderzoek, maar deze werden omstreeks 15.40 uur weer vrijgegeven.

Een woordvoerder van de politie bevestigt in gesprek met NU.nl dat de jerrycan was vastgemaakt in een coupé. Hoe die was bevestigd en wat er precies in zat, is niet bekendgemaakt.

Vanwege de situatie rijden er geen treinen van en naar Leeuwarden. Een woordvoerder van NS meldt dat het treinverkeer weer langzaam zal worden opgestart, maar dat het nog even kan duren totdat alles weer normaal rijdt. Ook vervoersbedrijf Arriva hervat het treinverkeer op alle trajecten.

De politie kan nog niet zeggen waar de verdachte is aangehouden en waar hij precies van wordt verdacht.

Station Leeuwarden tijdens de afzetting. (Foto: Else-Marijke Post)