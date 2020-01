Het station van Leeuwarden is donderdagmiddag ontruimd vanwege een verdacht voorwerp dat is aangetroffen in een lege trein. Het gaat om een jerrycan met een onbekende vloeistof erin. De politie heeft een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Hij wordt verhoord.

Vanwege mogelijk explosiegevaar wordt op locatie onderzoek naar het voorwerp gedaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Een woordvoerder van de politie bevestigt in gesprek met NU.nl dat de jerrycan was vastgemaakt in een coupé. Hoe hij vastzat, is niet bekend.

Voor alle zekerheid hebben de veiligheidsdiensten een GRIP 1-situatie afgekondigd en het hele station ontruimd. Er rijden daarom ook geen treinen van en naar Leeuwarden. Vervoersbedrijf Arriva meldt op Twitter dat er bussen zullen worden ingezet. Stad- en streekbussen rijden wel.

De politie kan nog niet zeggen waar de verdachte is aangehouden en waar hij precies van wordt verdacht.

Station Leeuwarden is afgezet. (Foto: Else-Marijke Post)