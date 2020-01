Het station van Leeuwarden is donderdagmiddag ontruimd vanwege een verdacht voorwerp dat is aangetroffen in een lege trein. Het gaat om een jerrycan met daarin een onbekende vloeistof.

Vanwege mogelijk explosiegevaar van de vloeistof in de jerrycan is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld en onderweg naar het station.

Voor alle zekerheid hebben de veiligheidsdiensten een grip 1-situatie afgekondigd en het hele station ontruimd.

Er rijden daarom ook geen treinen van en naar Leeuwarden. Vervoersbedrijf Arriva meldt op Twitter dat er bussen zullen worden ingezet.