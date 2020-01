De NS-stopbus die woensdag aan het eind van de middag zeven auto's ramde en vervolgens een vrouw op een bakfiets raakte, kampte mogelijk met een technisch defect. Dit meldt de politie als eerste bevinding in het onderzoek naar het fatale incident in Bussum.

De politie heeft getuigen gesproken en camerabeelden bekeken en concludeert dat het mogelijk gaat om een defect aan de bus. Het voertuig wordt nog technisch onderzocht.

Rond 16.30 uur reed de buschauffeur met meerdere passagiers aan boord over de Comeniuslaan toen de macht over het voertuig is verloren. Een 36-jarige vrouw, die een bakfiets met haar kind erin bestuurde, is vervolgens onder de bus terechtgekomen. De hulpdiensten konden niets meer voor haar betekenen.

De Telegraaf meldt dat een man zich direct heeft bemoeid met het kind: zijn gezicht is snel weggedraaid van het ongeluk.

Burgemeester Han ter Heegde heeft in een eerste reactie laten weten dat het de gemeenschap diep heeft geraakt. "Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners die meteen in actie zijn gekomen en de buurtbewoners, die zich na het ongeval onder meer over de jongen hebben ontfermd."