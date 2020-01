Het verkeer heeft donderdagochtend veel hinder van files door diverse aanrijdingen en ongelukken. Met name rond Amsterdam is het zeer druk tijdens de ochtendspits.

Rond 8.45 uur stonden er nog 158 files in Nederland met een totale lengte van ruim 760 kilometer, meldt de ANWB.

Bij Amsterdam is het vooral druk door een ongeluk op de A9 bij Aalsmeer. Ook op ongeveer de gehele ringweg A10 is het langzaam rijden rond de hoofdstad.

Op de A2 richting Amsterdam ging het donderdagochtend mis bij Holendrecht door een gekantelde auto. Daardoor moest de vangrail gerepareerd worden en ging de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer kon tijdelijk over de parallelbaan rijden met een lange file tot gevolg.

In het zuiden ontstond volgens de ANWB veel vertraging op de A58 bij Bergen op Zoom richting Breda na een ongeluk met acht auto's. Rond 9.20 uur was de weg daar weer vrij. Op de A59 tussen Oss en Zierikzee liep het verkeer vertraging op door een ongeluk bij Den Bosch.

Dode op A27 bij Nieuwendijk

De A27 bij Nieuwendijk tussen Breda en Gorinchem ging in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk dicht na de vondst van een lichaam op de rijbaan. Na urenlang oponthoud ging de weg daar aan het begin van de ochtendspits weer open.

De politie stelde na de vondst van de dode een onderzoek in, maar gaat er vanuit dat het om een zelfdoding gaat.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.