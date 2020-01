In navolging van Amsterdam en Rotterdam wil ook een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad het afsteken van vuurwerk in de stad verbieden. De vijfde gemeente van Nederland wil daar als alternatief wel één of meerdere georganiseerde vuurwerkshows tegenoverstellen, meldt het Eindhovens Dagblad donderdag.

Volgens de krant is de algemene opvatting onder raadsleden dat de schade die door vuurwerk veroorzaakt wordt compleet uit de hand gelopen. Wel zou het gaan om een kleine meerderheid. Onder andere de LPF, PvdA en Groenlinks zijn voor een verbod. VVD en CDA zijn de grootste tegenstanders.

VVD-burgemeester John Jorritsma is volgens het ED voor een landelijk verbod en vraagt zich af of een lokaal verbod wel te handhaven is. Meerdere raadsleden zouden zich bij deze opvatting aansluiten, maar "niets doen" is ook geen optie, vindt bijvoorbeeld de PvdA.

VVD-fractievoorzitter Joost de Jong in Eindhoven is "een beetje beducht voor de tendens richting een compleet steriele maatschappij", aldus de krant. Hij stelt dat zijn partij niet "blind is voor de schade die vuurwerk veroorzaakt", maar vindt ook dat een verbod heel veel mensen treft, "die zich gewoon netjes aan de regels houden".

Lokale VVD-fracties in Rotterdam en Amsterdam zijn om

Ook een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad steunt inmiddels een algeheel vuurwerkverbod in de stad, nadat de lokale VVD woensdagavond bekendmaakte zo'n maatregel te steunen. In Rotterdam ontstond dinsdag een meerderheid, nadat de lokale VVD-fractie zich achter een verbod schaarde.

Landelijk is de VVD voorlopig tegen een verbod op consumentenvuurwerk. Wel vinden er over dit onderwerp discussies plaats binnen de regeringspartij, zei fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.