Ruim de helft van alle pleegouders die stoppen met hun pleegouderschap voelt zich niet serieus genomen, heeft slechte ervaringen met jeugdbeschermers of voelt te weinig ondersteuning. Dat schrijft Trouw donderdag op basis van een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ook problemen met het pleegkind of een moeizame relatie met de biologische ouders worden genoemd als redenen om te stoppen, aldus de krant.

Volgens het NJi stoppen lang niet alle pleeggezinnen vanwege slechte ervaringen. Zo 'verdwijnt' een op de vijf pleeggezinnen omdat het pleegkind achttien wordt of omdat de pleegouders de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Andere factoren als langdurige ziekte, verhuizing of financiële problemen kunnen ook een rol spelen.

Het NJi ondervroeg 542 pleeggezinnen die tussen 2017 en 2018 stopten. In dat laatste jaar woonden 22.741 kinderen voor korte of langere tijd bij in totaal 16.534 pleegouders.

'Zevenhonderd kinderen wachten op plek in gezin'

Door de terugloop aan pleegouders dreigt een tekort aan pleeggezinnen. Pleegzorg Nederland startte eind vorig jaar een campagne om meer pleegouders te werven, maar de NJi zegt in gesprek met Trouw dat momenteel alsnog ruim zevenhonderd kinderen wachten op hun plek in een gezin.

Volgens Pleegzorg Nederland zijn er jaarlijks 3.500 pleeggezinnen nodig. Vorig jaar zouden dat er maar 2.566 zijn geweest, bijna 1.000 te weinig.