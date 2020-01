Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil een algeheel vuurwerkverbod in de stad. Woensdag maakte de lokale VVD bekend een verbod te steunen, terwijl eerder GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren al via officiële kanalen lieten weten tegen het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad te zijn.

De partijen hebben gezamenlijk 24 van de 45 zetels in handen. Donderdagmiddag komt de Amsterdamse gemeenteraad bijeen om de aanpak van vuurwerkoverlast te bespreken.

Volgens de Amsterdamse VVD moet het "helaas" een verbod steunen. "Wij balen enorm van de ellende die het (vuurwerk, red.) veroorzaakt. Een kleine groep mensen verpest het voor de rest."

Amsterdam is de tweede grote Nederlandse gemeente die zich uitspreekt voor een vuurwerkverbod, in navolging van Rotterdam. Daar ontstond dinsdag een meerderheid omdat de lokale VVD-fractie, "na een zoveelste jaarwisseling met vuurwerkincidenten en geweld", een algeheel afsteekverbod steunde.

'Landelijke VVD blijft vooralsnog tegen vuurwerkverbod'

De lijn van de lokale VVD-fracties is opmerkelijk. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de landelijke VVD liet dinsdag nog weten dat zijn partij voorlopig tegen een verbod blijft stemmen. Wel erkende hij dat er discussies over het onderwerp worden gevoerd.

Burgemeester Femke Halsema heeft al meermaals laten weten niets te zien in een lokaal vuurwerkverbod. Zij pleit voor een landelijk afsteekverbod. "Anders ontstaan er problemen in de handhaving, omdat het nog niet landelijk verboden is", zei Halsema in gesprek met de Volkskrant.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling richtte de gemeente Amsterdam een groot aantal vuurwerkvrije zones in. Ook waren er centrale vuurwerkshows om het gebrek aan consumentenvuurwerk te compenseren. Toch ontstond er deze jaarwisseling voor minimaal 500.000 euro aan schade.