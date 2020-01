Bij een aanrijding tussen een auto en een trein is woensdagavond in het Limburgse Haelen de bestuurder omgekomen. De bijrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op een bewaakte overweg bij de Roermondseweg in Haelen, nabij Roermond.

Momenteel doet de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

Geen van de inzittenden van de trein is gewond geraakt. Na het ongeval moesten de reizigers uit de trein geëvacueerd worden en lag het treinverkeer stil.

ProRail meldt dat de overweg door het ongeval is beschadigd en dat deze momenteel gerepareerd wordt. Hierdoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Haelen en Roermond. Het bedrijf raadt reizigers aan de reisplanner te raadplegen voor vertrek.