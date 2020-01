Een NS-stopbus heeft woensdag ongeveer zeven auto's geramd op de Comeniuslaan in het Noord-Hollandse Bussum. Ook werd een bestuurder van een bakfiets aangereden. Deze vrouw, een inwoner van het nabijgelegen Naarden, raakte bekneld onder de bus en is overleden.

Bij de aanrijding vielen geen andere gewonden. Het kind dat in de bakfiets zat, is ongedeerd gebleven. De Comeniuslaan is dicht in verband met de inzet van hulpdiensten en het lopende onderzoek.

Over de toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. Een woordvoerder van de brandweer Gooi- en Vechtstreek zegt tegen NH Nieuws dat de aanrijding kon gebeuren doordat de buschauffeur onwel werd. Een zegsman van de politie kan dit niet bevestigen.

Het onderzoek naar de aanrijding is nog in volle gang. Rechercheurs van de forensische opsporing zijn ter plaatse om sporen veilig te stellen. Om die reden staan de beschadigde auto's ook nog steeds op de Comeniuslaan.

De aanrijding vond rond 16.35 uur plaats. Of in de bus passagiers zaten, is niet bekend bij de politie. De NS zette woensdag bussen in tussen de stations Weesp en Naarden-Bussum vanwege een sein- en wisselstoring.