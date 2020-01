Op Schiphol is een verdwaalde koffer aangetroffen met daarin lichaamsdelen, bevestigt de Koninklijke Marechaussee woensdag aan NU.nl na berichtgeving van NH Nieuws. De koffer werd gevonden in een hangaar.

De Koninklijke Marechaussee vermoedt dat de lichaamsdelen bestemd zijn voor de medische wetenschap. Op het moment is het onderzoek naar de koffer in volle gang.



"Het lijkt erop dat het een verdwaalde koffer is van een eerdere zending met lichaamsdelen", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee in gesprek met NU.nl. "We hebben contact opgenomen met het bedrijf. Die gaan de juiste papieren aanleveren."

Het onderzoek wordt gesloten zodra blijkt dat de lichaamsdelen inderdaad voor de medische wetenschap zijn bedoeld. Het is onbekend welke luchtvaartmaatschappij de lichaamsdelen heeft vervoerd.