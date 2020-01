Volgens meerdere Italiaanse media is in Turijn een verdachte opgepakt voor de moord op misdaadblogger Martin Kok. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt woensdag aan NU.nl dat justitie de informatie nog probeert te verifiëren.

De verdachte, een Let, is in een hotelkamer opgepakt die volgens de media in het land op naam stond van de Schot Christopher H., die al gesignaleerd staat voor de moord.

H. is al eerder opgepakt voor de moord, maar later weer vrijgelaten. Hij zou zijn aangestuurd door de criminele broers James en Barry Gillespie, die op hun beurt weer contact zouden hebben met de onlangs opgepakte Ridouan T.

De moord is gevoegd bij het Marengo-proces dat loopt tegen T., die vervolgd wordt voor het bevelen van de liquidatie. Op 27 en 28 februari gaat dit proces verder met niet-inhoudelijke zittingen.

Kok werd in 2016 in Laren doodgeschoten na een al eerdere door hem onopgemerkte aanslag op zijn leven.