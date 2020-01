Tienduizenden rijexamens moeten worden verplaatst omdat een brand op 3 januari het CBR-examencentrum in Rijswijk onbruikbaar heeft gemaakt. Volgens een woordvoerder van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moeten zo'n 30.000 theorie-examens op een ander moment worden gepland of in een ander examencentrum worden afgenomen.

In het CBR-examencentrum in Rijswijk, dat een van de grootste examenlocaties van Nederland is, kunnen tot 1 mei geen examens plaatsvinden.

De theorie-examens van deze en volgende week worden daarom verplaatst naar examencentra in Barendrecht, Schelluinen, Haarlem of Utrecht, die daarom ook 's avonds en op zaterdag open zijn. De kandidaten die na 20 januari een theorie-examen hadden gepland, kunnen volgende week een nieuw examenmoment inplannen.

"We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat kandidaten binnen een normale tijd op examen kunnen", zegt de woordvoerder van het CBR. De norm voor een theorie-examen is drie tot vier weken wachttijd, voor een praktijkexamen zeven. "We houden de wachttijden voor het theorie-examen in de gaten. En wanneer nodig schalen we op in de beschikbare examencentra."

Het CBR heeft voor de praktijkexamens onderdak gevonden in een nabijgelegen partycentrum. "Met het verplaatsen van de praktijkexamens voorzien we geen problemen", zegt de woordvoerder. "De examens gaan gewoon door in een bekende omgeving, waar de kandidaten ook rijles hebben gevolgd."

Man aangehouden voor brandstichting

De brand in het CBR-examencentrum woedde vrijdagochtend rond 8.00 uur op de begane grond van het pand. Hoewel er tijdens de brand mensen aanwezig waren in het pand, raakte er niemand gewond.

Diezelfde dag heeft de politie een 38-jarige man aangehouden voor brandstichting. De politie heeft nog geen uitspraken gedaan over het motief van de verdachte.