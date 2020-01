De Nederlandse Staat is toch deels aansprakelijk voor de vliegramp die in 1992 plaatsvond in de Portugese plaats Faro, zo heeft de rechtbank Den Haag woensdag geoordeeld. Overlevenden en nabestaanden hadden een zaak aangespannen omdat zij de oorzaak van de ramp betwistten.

Niet alleen de weersomstandigheden, maar ook fouten van piloten hebben volgens de rechtbank geleid tot de crash.

Deskundigen waren destijds ingeschakeld om duidelijkheid te scheppen in wat er nu precies is gebeurd: luchtvaartdeskundigen noemden eerder slecht weer als oorzaak, terwijl andere experts juist zeiden dat de piloten ernstige fouten hebben gemaakt. De toenmalige Raad voor de Luchtvaart concludeerde dat de oorzaak in het weer te vinden was.

Hiermee is de nabestaanden en de slachtoffers de kans ontnomen om goed te onderhandelen over hun schadevergoeding, zo oordeelt de rechtbank. De Staat is nu alsnog aansprakelijk gesteld voor 20 procent van een deel van deze onvergoed gebleven schade.

De hoogte van de bedragen is niet bekend: dat moet per eiser in een civiele procedure behandeld worden.

In de McDonnell-Douglas DC-10 van Martinair (tegenwoordig overgenomen door KLM), gebouwd in 1975, zaten destijds 327 passagiers en 13 bemanningsleden, van wie het merendeel Nederlanders. Bij de crash zijn 56 doden gevallen en raakten meer dan honderd inzittenden gewond.