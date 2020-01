Drie mannen hebben deze zomer een grote hoeveelheid dozen met elektronica gestolen uit een loods aan de Rangoonweg op Schiphol. De buit had een waarde van zo'n drie miljoen euro.

De dieven sloegen in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni toe. Ze gebruikten twee vrachtwagens met gestolen kentekenplaten en hadden zelf een elektrische palletwagen bij zich, zodat een van hen de dozen de vrachtwagens in kon rijden. Om niet op te vallen droeg hij een geel hesje.

In de dozen zaten telefoons, drones en actioncamera's. Daarnaast namen de mannen ook onderdelen met tuinverlichting mee, maar dat gebeurde vermoedelijk per ongeluk. Een aantal van die onderdelen zijn later ook gevonden in een loods in Beverwijk.

Een van de vrachtwagens is al in april in Gelderland gekocht door twee mannen. Een koper is inmiddels opgepakt. De ander is nog voortvluchtig. Hij is kaal en werd 'Appie' genoemd. De man is ongeveer 1.70 meter lang, wordt tussen dertig en 35 jaar oud geschat en sprak met een Amsterdams accent.

De gestolen elektronica is nog niet gevonden. De Koninklijke Marechaussee is op zoek naar mensen die meer over de diefstal, buit of de daders weten.